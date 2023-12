Videogiochi: nel 2024 vedremo le conseguenze delle scelte fatte nel 2023, per un'analisi

Il riepilogo fornito da GamesIndustry.biz ci ha confermato come il mercato videoludico abbia concluso l'anno in positivo, con una crescita del 0.6% delle entrate globali. Non bisogna però dimenticare che si è rivelato di un 2023 piuttosto complicato per l'industria, specialmente a causa dei numerosi licenziamenti.

Sono davvero tante le compagnia che, dopo le assunzioni in massa in periodo pandemia, hanno ora deciso di apportare dei tagli al personale: partendo da Microsoft, passando per Sony, Epic Games, Unity, per non parlare della traballante situazione in casa Embracer, che sta decimando i propri studi e ne sta riducendo sensibilmente la forza lavoro.

Secondo l'analisi di NewZoo, il prossimo sarà probabilmente un anno sobrio per il mercato poiché i publisher riorienteranno le loro strategie in un clima finanziario incerto. Ci sarà ancora una leggera crescita (pari ad un +0.6% su base annua, secondo gli analisti) ma le dure decisioni prese nel corso del 2023 avranno un impatto tangibile e duraturo durante i prossimi 12 mesi. Stando alle previsioni di NewZoo, il settore videoludico riuscirà a generare circa 205 miliardi di dollari, e a produrre un boost nelle vendite hardware sarà il successore di Nintendo Switch, non ancora presentato ufficialmente dalla casa di Kyoto.

Si stima inoltre che il numero di giocatori a livello globale raggiungerà i 3.79 miliardi. I ricavi dei giochi in formato retail cresceranno, ma a un ritmo più lento rispetto alle vendite dei giochi digitali. Le console Digital Edition e le opzioni di accesso anticipato guideranno la crescita della monetizzazione digitale. I giochi cloud accumuleranno circa 80.4 milioni di utenti paganti entro il 2025, numero in costante aumento fino al 2026.