Mercenari 4, Avengers: Infinity War e Terminator 6: il meglio delle news Cinema di ieri

I Mercenari stanno tornando!

Era da gennaio che non avevamo aggiornamenti sull'attesissimo Mercenari 4, ma giusto ieri nel corso di un'intervista con The Arnold Fans l'attore Randy Couture ha confermato che la produzione del quarto capitolo del franchise partirà durante la prossima estate. Si farà ritorno in Bulgaria e ovviamente nel cast ci saranno gli immancabili Sylvester Stallone e Jason Statham, oltre che ad altre innumerevoli star del cinema d'azione.



Pronostici positivi per Avengers: Infinity War

Manca ormai poco più di un mese all'arrivo nelle sale italiane dell'atteso Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, quindi ecco partire in America i primi pronostici sugli incassi d'apertura del film, che potrebbero superare addirittura quelli di Star Wars: Il risveglio della Forza. Tradotto in numeri, Infinity War dovrebbe incassare più di 248 milioni, anche se sarebbe un'impresa davvero titanica. Sempre l'analisi riporta poi che il film potrebbe chiudere con 538 milioni di dollari in America contro i 623 milioni del primo capitolo.



Thor in home-video e conferme per Flash

Passando al lato cinecomic, è da segnalare l'arrivo in home-video del buon Thor: Ragnarok di Taika Waititi, uno dei cinecomic più apprezzati del 2017. L'uscita in Blu-ray e Dvd è prevista in Italia per il prossimo 7 marzo, quindi domani. Parlando poi del Flashpoint di casa DC, invece, parrebbero ormai confermati ufficialmente i registi John Francis Delay e Jonathan Goldstein, finora incerti. A svelarlo è stato lo stesso due via Twitter.



Simon Kinberg ancora coinvolto nell'Universo di Star Wars?

Occupato attualmente con X-Men: Dark Phoenix e già proiettato verso la regia di Logan's Run, Simon Kinberg starebbe anche lavorando a un film misterioso per l'Universo di Star Wars. A riportarlo l'affidabilissimo Deadline, che sottolinea come lo sceneggiatore sarebbe ancora fermo allo script. In passato Kinberg era stato collegato allo spin-off di Boba Fett diretto da Josh Trank, e chissà che non sia proprio quello il progetto ripreso ora in mano dal cineasta.



Confermato l'inizio delle riprese di Terminator 6

Tim Miller dirigerà il sequel appropriato di Terminator 2 - Il giorno del giudizio e Arnold Schwarzenegger riprenderà il suo iconico ruolo, ma l'attore ha anche confermato ieri che l'inizio delle riprese del film prodotto da James Cameron inizieranno dal prossimo giugno per continuare fino alle metà di ottobre 2018. La data d'uscita di Terminator 6 -titolo non ufficiale- è fissata per il 26 luglio 2019.



Otto clip per Tomb Raider

Il 15 marzo è ormai vicino, ma la bella e atletica Alicia Vikander si è mostrata ieri più in forma che mai nei panni di Lara Croft in otto nuove clip ufficiali di Tomb Raider, reboot cinematografico dell'omonima serie videoludica. L'azione sembra molto promettente e la storia è ispirata ai recenti videogiochi dedicati al franchise, quindi dita incrociate e continuiamo a sperare.