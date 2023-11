Dal Mercenario in Path of Exile 2 a PoE Affliction: tutte le novità in arrivo

Si è appena conclusa l’ultima diretta dell’anno di Grinding Gear Games, lo studio al lavoro su Path of Exile 2 che ha annunciato interessanti novità per il gioco gratis e tutti i dettagli su Affliction, l’espansione in arrivo a breve nel primo capitolo.

È il turno del Mercenario

Dopo averci ricordato delle principali caratteristiche di Monaco, Druido, Guerriero, Cacciatrice e Strega, gli sviluppatori di Path of Exile 2 ci hanno presentato in anteprima il Mercenario. Questa nuova classe dell’atteso Action RPG gratuito è basata interamente sull’utilizzo della balestra, un’arma il cui funzionamento sembra essere simile alle armi di uno sparatutto. Jonathan Rogers, il game director del free to play di prossima uscita, ha svelato che l’arma principale del Mercenario fa fuoco nel momento esatto in cui si preme l’apposito tasto e non vi è nemmeno un istante di attesa come per gli altri strumenti di morte a distanza. Altra similitudine con gli shooter consiste nelle varie modalità di fuoco, poiché in giro per il mondo di gioco potremo trovare svariate balestre con comportamenti diversi: alcune saranno simili ad un fucile d’assalto, altre ad un fucile a pompa e altre ancora ad un fucile di precisione. Per sfruttare al meglio quello che è una meccanica di gameplay che definiremmo quasi in stile twin stick shooter, gli sviluppatori hanno deciso di implementare un doppio sistema di controllo su PC. Chi vorrà potrà continuare a giocare come ha sempre fatto, ma vi sarà anche l’opportunità di controllare il movimento del personaggio con WASD, così da poter fare fuoco e spostarsi contemporaneamente, avendo la totale padronanza del protagonista.

Nell’inventario del Mercenario trovano spazio solo due balestre, ma tale limitazione può essere aggirata tramite l’ausilio delle mod per i proiettili, che in maniera simile a quanto visto con gli incantesimi della strega possono essere alterati in numerosi modi. Potremo ad esempio scegliere di utilizzare le munizioni perforanti su un’arma e quelle congelanti sull’altra: dopo aver applicato lo status alterato ai nemici, potremo iniziare a sparare coi proiettili perforanti, che sono ottimi contro i gruppi di nemici poiché sono in grado di trapassare i bersagli e fare a pezzi quelli congelati. Questo è solo un esempio di come si potrebbero usare le balestre, che tramite le modifiche hanno persino la possibilità di trasformarsi in potenti lanciagranate con munizioni speciali, tra i quali spiccano le incendiarie e le stordenti.

Insomma, il Mercenario è la classe che ad oggi vanta il gameplay più peculiare tra quelle annunciate e siamo sicuri che sarà molto popolare tra i giocatori al momento dell’uscita.

PoE Affliction

Conclusa questa parentesi riguardante il secondo capitolo della serie, i ragazzi di Grinding Gear Games hanno svelato le novità in arrivo prossimamente. Mancano infatti pochi giorni al debutto di Affliction, la prossima espansione di Path of Exile. Al centro della stagione dell’Action RPG vi è una piaga che i protagonisti devono combattere visitando il Viridian Wildwood, un regno sotterraneo ed oscuro al quale si accede tramite passaggi che appaiono in giro per il mondo di gioco. Muoversi all’interno di questi luoghi non è affatto facile, anche perché il giocatore viene continuamente aggredito da mostruosità di ogni tipo e deve farsi largo tra di esse mentre ricerca gli Altari e i boss, fondamentali per ottenere le ricompense più preziose. A rendere tutto più movimentato sono i modificatori, che in ognuno di questi dungeon alterano i mob con uno o più effetti diversi: persino le boss fight proposte potrebbero essere più complesse a causa di questa meccanica, ma gli sviluppatori promettono che la difficoltà aumentata degli scontri è compensata dai drop in caso di vittoria. All’interno del Viridian Wildwood si nascondono anche gli Azmeri, NPC che sono riusciti a sopravvivere in questo abisso e che sono disposti a condividere le loro conoscenze in cambio di favori. Completando quest per gli Azmeri, i giocatori hanno la possibilità di accedere ad una delle tre classi Ascendancy aggiuntive e ad 8 punti da spendere nei loro alberi delle abilità, così da acquisire nuovi poteri utili per sconfiggere il King of the Mists.

Altra novità della versione 3.23 di Path of Exile è il ritorno di Ultimatum, feature richiesta a gran voce dagli appassionati in occasione della scorsa Exilecon. Questa meccanica di gioco diverrà ‘standard’ e non verrà più rimossa. Grazie a questo sistema, i giocatori che si addentrano nelle mappe endgame potrebbero trovarsi faccia a faccia col Trialmaster, un personaggio che sfida gli utenti ad affrontare i Vaal, sfide complesse che però offrono grosse ricompense. In caso di superamento della prima sfida, sarà possibile tentare la sorte e rinunciare al primo premio per una seconda prova, che in caso di successo offrirà drop ancora più interessanti. Ovviamente le attività proposte sono state modificate rispetto all’ultima volta che hanno fatto la loro comparsa nel gioco e presentano ora nuove mod e una serie di ricompense aggiuntive, tra le quali spiccano versioni rivisitate di equipaggiamento unico. Per quello che riguarda invece il numero dei round di ogni prova, questo è di dieci: una volta raggiunto il limite, ci sarà una probabilità che il boss si faccia vivo. Occorre infine precisare che tutte le Catalyst di Metamorph sono ora possibili ricompense dell’Ultimatum, visto che Metamorph non sarà più disponibile con la prossima patch.

L’ultima aggiunta di rilievo riguarda le Transfigured Gem, meccanica di gioco che rielabora ed unisce quanto visto con le Alternate Quality Gem, i Labyrinth Helmet Enchant e gli Unique Treshold Jewel. In sostanza, si tratta di gemme che rappresentano versioni alternative delle skill gem e che permettono di alterare in maniera sostanziale gli effetti di alcune abilità, così da sbizzarrirsi ulteriormente con le build.

Tutte le novità di Path of Exile Affliction saranno disponibili tramite un aggiornamento gratuito che arriverà l’8 dicembre per le versioni PC/MAC e il 13 dicembre su console.