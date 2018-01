Mercenary Kings: Reloaded Edition annunciato per PS4, PS Vita, Xbox One, PC e Switch

Mercenary Kings è uno sparatutto a scorrimento orizzontale retrò sviluppato dae pubblicato nel 2014 su PlayStation 4 e PC. Quest'oggi gli sviluppatori hanno annunciato la, che approderà, oltre che sulle piattaforme originali, anche su PlayStation Vita, Xbox One e Nintendo Switch.

La nuova edizione del gioco verrà pubblicata sulle piattaforme digitali il prossimo 6 febbraio e includerà diverse modifiche, bilanciamenti e anche contenuti inediti, tra cui due nuovi personaggi (la combattente olimpica Frigg e il robot C-Zar), venti nuove armi da creare e una nuova missione Stell Soldier. Tra le novità, si segnala anche la possibilità di acquistare i materiali, la presenza degli obiettivi sulla mini-mappa e i suggerimenti nelle schermate di caricamento.

"Siamo davvero eccitati all'idea di portare Mercenary Kings su nuove piattaforme come Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation Vita. La Reloaded Edition fornirà ai giocatori storici un'esperienza rifinita e contenuti inediti, e accoglierà i nuovi con il suo mix di sitruzione personalizzabile e combattimenti contro i boss", ha dichiarato Jean-Francois Major, co-fondatore di Tribute Games.

In cima alla notizia potete ammirare il teaser trailer condiviso per l'occasione, mentre in calce trovate una galleria ricca di screenshot ritraenti le ambientazioni, i nemici e i due nuovi personaggi.