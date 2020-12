MercurySteam: Nordisk acquisisce il team di Castlevania Lords of Shadow

I vertici di Nordisk Games annunciano l'acquisizione di MercurySteam, la software house spagnola che si è distinta per il doppio capitolo dell'avventura action di Castlevania Lords of Shadow ma che non ha saputo bissare il medesimo successo con l'esperimento multiplayer di Raiders of the Broken Planet.

L'ingresso di MercurySteam in Nordisk avviene con l'acquisto del pacchetto azionario di maggioranza (del 40%) da parte della nuova realtà legata al Gruppo Egmont che comprende, tra gli altri, anche gli Avalanche Studios (Just Cause, RAGE 2 e Generation Zero), Reto Moto (Heroes & Generals), Flashbulb (Trailmakers) e il publisher di titoli indie Raw Fury.

Nel commentare il matrimonio con MercurySteam, il Senior Partner di Nordisk Games Martin Walfisz conferma che tale acquisizione non influirà sul processo decisionale e creativo della casa di sviluppo iberica. Sempre a detta di Walfisz, MercurySteam starebbe già lavorando a diversi videogiochi da proporre, presumibilmente, su PC e console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X/S: "Appena li abbiamo incontrati, abbiamo immediatamente riconosciuto il loro fantastico talento e la creatività che li anima nel loro lavoro. Lo studio è senza dubbio una delle realtà più importanti dell'industria videoludica europea su PC e console, siamo molto orgogliosi di vederli entrare nella nostra famiglia. I risultati ottenuti da MercurySteam parlano da soli, e i giochi che hanno attualmente in fase di sviluppo sono estremamente promettenti e ci entusiasmano".