Merge Mansion arruola Pedro Pascal: da The Last of Us allo spot del gioco mobile

Mentre il mondo del mobile gaming chiude con successo il 2022, l'universo di Merge Mansion arruola nientemeno che Pedro Pascal per un nuovo e ambizioso spot.

Il celebre titolo mobile di stampo investigativo è infatti tornato a presentarsi al grande pubblico con un'iniziativa promozionale che fa perno sulla crescente visibilità dell'attore. Dopo il travolgente successo della serie HBO dedicata a The Last of Us e con la pubblicazione della Stagione 3 di The Mandalorian attualmente in corso, Pedro Pascal fa la sua inattesa apparizione in un bizzarro spot.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, l'iniziativa promozionale vede l'attore nei panni di un angosciato detective hard-boiled. Nella tranquillità di una magione signorile, un omicidio ha sconvolto la quotidianità di un'apparentemente normale famiglia statunitense. Tutti gli indizi, a quanto pare, sembrano puntare il dito contro un'anziana signora, nonna della giovane protagonista di Merge Mansion. Mentre cerca disperata di discolparsi, la volante della polizia conduce la donna lontano dall'abitazione, lasciando la nipote sola nella notte piovosa.



Se l'apparizione di Pedro Pascal vi ha incuriositi e ora siete ansiosi di saperne di più, ricordiamo che Merge Mansion, puzzle e mistery game pubblicato nel 2020, è disponibile per il download sia su dispositivi iOS sia su hardware Android.