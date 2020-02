A un mese dall'uscita di Half-Life: Alyx il visore di Valve è ancora esaurito

Manca poco più di un mese all'uscita di uno dei giochi più attesi dell'ultimo periodo, quell'Half-Life: Alyx che ci porterà di nuovo nel mondo immaginato dai ragazzi di Valve, eppure il visore VR con cui sarà possibile giocarlo, continua a non essere disponibile per l'acquisto, dato che risulta sold out ormai da tempo.

Valve Index era già andato esaurito sia negli store online che nei negozi fisici attorno alla metà di gennaio, e in generale è da dopo l’annuncio del nuovo capitolo della saga che la richiesta da parte dei giocatori è aumentata esponenzialmente.



Si pensava però che Valve fosse in grado di rimpinguare le scorte all’inizio del 2020 proprio per via dell’elevato numero di richieste di Half-Life: Alyx, ma a quanto pare non è stato così.



La settimana scorsa, con un tweet, l’azienda aveva detto che avrebbe dato più informazioni sulla disponibilità dei visori molto presto. Al momento però non ci sono notizie a riguardo.



Per il momento, chi fosse interessato ad acquistare al visore, può lasciare il proprio indirizzo email sul sito di Valve, per ricevere una notifica quando questo tornerà disponibile per l’acquisto.



Nel frattempo, Half-Life: Alyx sarà disponibile a partire dal 23 Marzo. Per saperne di più, date un’occhiata alla nostra anteprima di Half-Life: Alyx.