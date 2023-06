Mese di lancio per COD 2023, se la serie fosse prodotta da Microsoft la FTC non fiaterebbe

Come potete facilmente immaginare, Call of Duty continua ad avere un ruolo centrale nella causa tra Microsoft e la Federal Trade Commission. Nel corso delle ultime ore, c'è infatti stato uno scambio di battute tra il colosso di Redmond e la giudice Corley in merito al funzionamento delle acquisizioni nell'industria dell'intrattenimento.

Queste sono le parole della giudice Corley:

"Non saremmo qui se Microsoft avesse realizzato Call of Duty. Stiamo parlando dei diritti d'acquisto. Noi non traiamo beneficio dalle acquisizioni. Per noi è più conveniente tenere le cose separate e poi incentivare le persone a creare prodotti da sole."

Subito dopo è arrivata la risposta di Microsoft:

"Non è del tutto vero. Vogliamo che piccoli gruppi si dedichino alla creazione di contenuti, è così? Qualcuno ha acquisito Activision (non più così piccola), azienda che produce contenuti molto popolari che altri vogliono acquistare con lo scopo di distribuirli, mentre altri hanno l'obiettivo di creare ulteriori contenuti. Alla fine è così che funzionano i film, i videogiochi e la televisione. Nessuno dirà mai che se non hai quel gioco, quel programma TV o quel film non puoi competere."

Oltre a questo scambio di opinioni tra le due parti, dalla disputa legale è anche emerso che il prossimo capitolo della serie, probabilmente intitolato Call of Duty Modern Warfare 3, arriverà sul mercato nel corso del mese di novembre 2023. Subito dopo la comparsa di questi dettagli sui social, i profili ufficiali della serie hanno pubblicato un'emoticon con due grossi occhi spalancati: ciò conferma quindi i vecchi rumor e leak sulla finestra di lancio del nuovo FPS.

