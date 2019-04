Messaggi nascosti su Borderlands 3: segnali in codice morse avvistati su Twitch!

Recentemente, i fan della Saga videoludica di Casa Gearbox hanno avuto valide motivazioni per gioire: la Software House ha infatti annunciato l'attesissimo Borderlands 3!

Il Gioco è stato presentato tramite la pubblicazione di un Trailer di presentazione a dir poco esplosivo, all'interno del quale è stato possibile scoprire alcune prime informazioni in merito ad ambientazioni e personaggi. Gearbox ha reso noto che nel terzo capitolo della Saga potremo impersonare Moze, Amra FL4K e Zane, i quattro nuovi Cacciatori della Cripta di Borderlands 3, ognuno dei quali sarà dotato di proprie caratteristiche peculiari.

Alcuni Lettori ricorderanno i messaggi nascosti nel Teaser Trailer di Bordelands 3, tuttavia, sembra che degli indizi sui contenuti di Borderlands 3 potrebbero essere stati accuratamente nascosti dal Team di sviluppo anche...sul canale Twitch di Borderlands! Ad ipotizzarlo è l'Utente attivo su Youtube con il nickname di "Joltzdude139". Come potete verificare nel video disponibile in apertura alla news, infatti, quest'ultimo avrebbe avvistato sulla pagina dei messaggi in codice morse, i quali sarebbero visibili esclusivamente quando appare la schermata offline. Il primo di questi, individuabile sulla sinistra, significherebbe "Dove si trova il primo Cacciatore della Cripta?", mentre il secondo, presente sulla destra, starebbe per "Chi è il Destroyer?".



In seguito a questo peculiare avvistamento, la Community si è sbizzarrita, speculando sulle possibili implicazioni di questi strani riferimenti. E voi cosa ne pensate: avete qualche idea in merito?