Messaggi Nascosti rintracciati all'interno del Teaser Trailer di Borderlands 3!

Dopo una lunga campagna di indizi, Gearbox ha deciso di stupire i propri fan con la pubblicazione di un sorprendente, ma attesissimo Teaser Trailer di Borderlands 3!

E quanto pare, le sorprese non sono finite qui: gli Utenti più attenti della sempre attiva Community Videoludica non hanno infatti perso tempo ed hanno analizzato con dovizia ogni frame del filmato, scoprendo al suo interno qualche brillante messaggio in codice. Nello specifico, parliamo di tre peculiarità:

Nella fase iniziale del Teaser Trailer possiamo trovare, nell'angolo in alto a sinistra, nientemeno che un messaggio in codice morse , che, tradotto, significherebbe "Count the Sirens" - "Conta le Sirene". Gli osservatori più attenti sembrano averne contate proprio tre all'interno del video, interpretando l'indizio come un'ulteriore conferma dell'arrivo del terzo episodio della saga.

A circa metà video è invece nascosto un messaggio in Braille, il quale indica "Follow and Obey" - "Segui ed ubbidisci". Il riferimento non è per ora molto chiaro, ma probabilmente potremo avere maggiori dettagli nel corso della giornata di domani.

Infine, il Trailer includerebbe al suo interno anche un codice SHiFT, il quale darebbe accesso in Borderlands 2 a Chiavi d'Oro e ad una Skin.

Questi sono solo alcuni dei possibili "indizi" nascosti identificati all'interno del Trailer: per scoprirli tutti potete visionare il Video che trovate in apertura alla news, realizzato dal Canale Youtube Arekkz Gaming. E non dimenticatevi di seguire la Presentazione di Gearbox al Pax East in compagnia della Redazione di Everyeye: l'appuntamento è per domani, giovedì 28 marzo alle ore 18:30!