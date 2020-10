Il messaggio di una fan di Zelda nascosto in una console Nintendo DS usata

Un utente di Reddit ha condiviso recentemente una storia piuttosto curiosa sulla celebre piattaforma, una storia che ha fatto rapidamente il giro del mondo diventando virale e venendo ripresa anche da testate e quotidiani internazionali.

L'autore del post su Reddit fa sapere di aver acquistato su eBay un Nintendo DS Lite usato in edizione limitata personalizzata per The Legend of Zelda e di aver trovato all'interno della confezione un messaggio scritto dalla ex proprietaria, Janie: "Ho ricevuto questo Nintendo DS come regalo di compleanno per i miei dieci anni. Non avevo assolutamente idea di chi fossero Zelda e Link ma dopo l'ho scoperto e il DS mi ha tenuto compagnia per tantissimi anni! Adesso ho 23 anni e spero che qualcun altro possa divertirsi allo stesso modo... buon divertimento, buona collezione o buona vendita (sono tempi difficili...)!"

L'acquirente si è stupito di aver trovato un biglietto così dolce ed ha voluto condividere la storia con il mondo intero, il gesto di Janie è stato molto apprezzato tanto che il post originale ha ricevuto migliaia di like su Reddit e commenti positivi. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.