Che mestiere fa Super Mario? Il lavoro della mascotte Nintendo

Che lavoro fa Super Mario? Scopriamo che mestiere fa Super Mario, parlando brevemente delle origini della mascotte Nintendo che può vantare la sua comparsa in più di 270 giochi diversi, come protagonista e non.

Tutti i fan del baffuto personaggio saltellante si saranno chiesti, almeno una volta, cosa faceva Mario per vivere prima di diventare un famoso eroe salva-principesse. Il personaggio è sempre stato conosciuto come una sorta di super idraulico, ma se andiamo a indagare le sue origini scopriamo che non ha cominciato la sua carriera come aggiusta lavandini.

Infatti, nella sua prima apparizione risalente al lontano 1981, Mario non si chiama ancora così, ma è Jumpman (a causa della sua abilità di saltare da una piattaforma all'altra), il personaggio che nel gioco Donkey Kong deve evitare i barili lanciati dal gorilla, livello dopo livello, per raggiungere la cima e liberare la fidanzata Pauline. E indovinate un po', non si tratta affatto di un idraulico, ma di un carpentiere!



Soltanto nel 1983, in Mario Bros, sarà definitivamente identificato come un idraulico: il personaggio ad 8-bit del famoso gioco per NES si spostava all'interno del livello grazie a dei tubi magici. Nel 2017 in occasione del lancio di Super Mario Galaxy, Nintendo ha confermato che Super Mario non è più un idraulico, anche se è davvero difficile non associare questa professione alla mascotte della casa di Kyoto.