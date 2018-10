Mesut Ozil inaugura il proprio canale Twitch con uno streaming su Fortnite

Il calciatore dell'Arsenal Mesut Özil è andato in diretta su Twitch per la prima volta ieri sera. Giocando al Battle Royale Epic in squadra con il compagno dell'Arsenal Sead Kolašinac, Özil ha deciso di seguire un po' la moda del momento che vede già altri sportivi cimentarsi nel tempo libero ai titoli spiù streammati.

E ha totalizzato quasi 80.000 spettatori per la categoria Fortnite su Twitch, un numero leggermente inferiore solo alla superstar dei FaZe Clan Turner "Tfue" Tenney.

Özil non è assolutamente a digiuno di videogiochi o della scena esport. Se ricordate, lo scorso agosto il ventinovenne ha svelato i piani per avviare una nuova organizzazione di esport. Un po' come già fatto da Fuchs a inizio anno.

In occasione di quell'annuncio, Özil aveva dichiarato di aver pianificato di costruire una squadra esport per il titolo calcistico di EA, scelta assolutamente logica. Probabilmente, visto che è entrato nel magnifico e affollato mondo di Twitch con Fortnite, vorrà entrare anche in quella scena competitivo una volta che avrà inaugurato la propria organizzazione.

Özil è solo l'ultimo atleta professionista a cimentarsi in uno dei giochi più popolari al mondo del momento. Oltre a Dele Alli e ad altri famosi calciatori, il giocatore dei Boston Celtics, Gordon Hayward, ha già affermato di poter affrontare qualsiasi avversario a Fortnite. Vedremo come se la caverà il tedesco dell'Arsenal con la sua nuova carriera.

Intanto, potete seguire il suo canale ufficiale.