Meta Quest 2 e Black Friday: Resident Evil 4 VR in regalo per chi acquista il visore

Al festival dei saldi del Black Friday 2022 partecipa anche Meta/Facebook con un'iniziativa che farà certamente felici tutti gli appassionati di giochi horror in Realtà Virtuale. A partire dal 18 novembre, Resident Evil 4 VR sarà incluso nei nuovi acquisti di Meta Quest 2 fino a esaurimento scorte.

Oltre a Beat Saber, già incluso in ogni nuovo acquisto di Meta Quest 2, ciascuno dei bundle del visore per la Realtà Virtuale di Meta/Facebook comprenderà un codice per riscattare una copia gratuita di Resident Evil 4 VR presso il sito ufficiale meta.com e i rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Il bundle Meta Quest 2 + Resident Evil 4 VR è disponibile al prezzo di 349,99 dollari e 429,99 dollari rispettivamente per i modelli da 128 GB e 256 GB. Il porting in Realtà Virtuale di RE4 è stato realizzato da Armature Studio con la supervisione di Capcom: l'opera reimmagina in VR l'odissea vissuta dall'agente speciale Leon S. Kennedy, dando modo a tutti i fan della serie di combattere contro creature orribili e di affrontare gli spaventosi abitanti del villaggio conosciuto da tutti i fan di Resident Evil.

Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza grafica, ludica e narrativa offerta da questo titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Resident Evil 4 VR su Oculus Quest 2.