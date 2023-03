Meta Quest 2: leak svela un servizio in abbonamento stile PS Plus Essential?

Stando agli indizi presenti nell'applicazione Android e iOS, sembra che Meta Quest 2 si stia preparando ad accogliere un servizio in abbonamento che consentirà ai possessori del visore di usufruire di alcuni contenuti bonus.

In base alle scoperte degli utenti che hanno analizzato gli indizi dell'applicazione Android, apprendiamo che Meta Quest 2 integrerà un servizio tramite cui scaricare due nuove app o giochi al mese. Il progetto, noto internamente come Project Apollo, consentirà agli utenti di "godersi nuove app il giorno della sottoscrizione, ottenere facile accesso al meglio della VR, riscattare e installare immediatamente [app e giochi]". I giocatori potranno quindi mettere in download i giochi omaggio entro la fine di ogni mese, e manterranno l'accesso ad essi fino a quando avranno un abbonamento attivo.

Si tratterebbe quindi di un servizio in linea con quanto offerto da Sony con PlayStation Plus Essiental o Microsoft con Games with Gold, che potrebbe potenzialmente attirare nuovi utenti a provare il visore di Meta. Al momento la compagnia di Mark Zuckerberg non ha rilasciato alcun commento al riguardo, dunque sarà meglio attendere eventuali interventi ufficiali.

Recentemente è stato annunciato il taglio di prezzo di Meta Quest 2, che in Italia ha visto scendere il prezzo dai precedenti 1.499.999 euro agli attuali 999,999 euro.