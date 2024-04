Meta Quest 2, taglio permanente al prezzo della periferica: quanto costa ora?

Come sappiamo da qualche mese a questa parte, Meta è al lavoro su un nuovo Meta Quest. Il 2025 sarà un anno davvero importante per la società di Mark Zuckerberg, che si prepara all'avvenire con un cambio di rotta sostanziale nei prezzi delle sue periferiche. Come segnalato quest'oggi dal Blog di Meta, è stato diminuito il costo del Meta Quest 2.

Mentre sul fronte videoludico Meta Quest ha aperto le porte a nuovi giochi da Asgard's Wrath 2 a Bulletstorm VR nel giugno dell'anno scorso, Meta Quest 2 dà il via ad un ribasso permanente del prezzo per l'intrattenimento digitale con la realtà aumentata. Meta Quest 2 sarà acquistabile da ora in poi a 199 dollari (249,99 euro in Italia), con un costo vantaggioso anche per gli accessori messi a punto da Meta per la sua periferica.

L'ingresso nei "nuovi mondi" e nel "modo unico e coinvolgente di stare con amici e familiari" è ora disponibile ad un prezzo inferiore rispetto a quanto proposto finora. Siete curiosi di conoscere il nuovo listino dei prezzi? Qui di seguito trovate alcuni esempi di variazioni del prezzo degli accessori per Meta Quest 2 nel mercato europeo e americano:

Custodia per Meta Quest 2 passa da 49,99 euro a 24,99 euro; da 44,99 dollari a 19,99 dollari;

Pacchetto Attività passa da 69,99 euro a 34,99 euro; da 59,99 dollari a 29,99 dollari;

Cinturino Elite con batteria passa da 99,99 euro a 49,99 euro; da 89,99 dollari a 44,99 dollari.

In attesa di scoprire il futuro della VR con Meta, l'impresa statunitense ha messo a punto un'occasione imperdibile per avvicinarsi ad un mondo ancora i divenire come quella della Virtual Reality.

