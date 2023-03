Meta Quest 2, il visore Visore VR All-In-One da 256 GB è in offerta su Amazon

Il visore per la realtà virtuale Meta Quest 2, che vi ricordiamo non necessita di un PC per funzionare, è acquistabile su Amazon nella sua edizione con memoria da 256 GB ad un prezzo speciale, il più basso di sempre.

Al momento è acquistabile su Amazon con lo sconto del 13% dal prezzo di listino di 549,99 euro, quindi a 479,99 euro con lo sconto di 70 euro. All'interno del bundle è incluso ovviamente il visore, due controller ed i giochi Golf+ e Space Pirate Trainer DX.

Clicca qui per acquistare Meta Quest 2 ad un prezzo scontato su Amazon Italia

Il visore Meta Quest 2 monta un processore veloce e leggero con batteria integrata ricaricabile, due display ad alta risoluzione, l'audio posizionale 3D, l'hand tracking e il feedback tattile per un realismo senza compromessi. Il visore è compatibile con oltre 250 giochi diversi nello store, tra i quali possiamo trovare giochi di fitness, multiplayer, esclusive blockbuster di alta qualità e molto altro.

L'offerta con i due giochi inclusi nel visore è valida solamente fino al 3 giugno, pertanto se è vostra intenzione acquistarlo, ad oggi questa è la miglior occasione per farlo.