Meta Quest 2, il visore Visore VR in super offerta e con un buono di 50 euro aggiuntivo

Il visore per la realtà virtuale Meta Quest 2, che vi ricordiamo non necessita di un PC per funzionare, è acquistabile su Amazon nella versione da 128 GB ad un prezzo speciale, il più basso di sempre.

Al momento la versione da 128 GB è acquistabile su Amazon con lo sconto del 33% dal prezzo di listino di 449,99 euro, quindi a 299,99 euro con lo sconto di 150 euro.Acquistando il visore inoltre, al momento della spedizione dell'articolo, Amazon ci invierà in aggiunta un buono da 50 euro da spendere entro il 12 febbraio 2024 per articoli venduti e spediti da Amazon senza nessun limite di spesa.



Di seguito il link all'offerta:

Il visore Meta Quest 2 monta un processore veloce e leggero con batteria integrata ricaricabile, due display ad alta risoluzione, l'audio posizionale 3D, l'hand tracking e il feedback tattile per un realismo senza compromessi. Il visore è compatibile con oltre 250 giochi diversi nello store, tra i quali possiamo trovare giochi di fitness, multiplayer, esclusive blockbuster di alta qualità e molto altro.

