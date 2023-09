Meta Quest 3: non sono previsti giochi esclusivi per il visore nel 2023

Il Meta Connect 2023 si è rivelato l'occasione giusta per annunciare data di lancio, prezzi e specifiche di Meta Quest 3, il nuovo visore stand-alone per Realtà Virtuale e Mixed Reality.

A partire dal mese di dicembre, Meta Quest 3 supporterà Xbox Cloud Gaming dando accesso agli utenti a una vasta libreria di titoli con cui divertirsi. Tuttavia, il visore non proporrà delle esclusive, e questo non cambierà fino ad almeno la fine del 2023.

"Non abbiamo esclusive specifiche per Quest 3, quindi tutto ciò che verrà lanciato durante le festività natalizie fino alla fine dell'anno sarà disponibile anche su Quest 2", ha confermato un rappresentante di Meta. Ciò esclude qualsiasi esclusiva immediata quando Quest 3 verrà lanciato il 10 ottobre, ma non che non possano arrivare in seguito.

Un'operazione che ricorda la transizione intergenerazionale tra Quest 1 e Quest 2, con la prima esclusiva di quest'ultimo arrivata un anno dopo il lancio con Resident Evil 4. Tuttavia, bisogna ricordare che la distribuzione di Quest 1 è stata interrotta quando è stato lanciato il suo successore, mentre Quest 2 rimarrà in vendita in contemporanea a Quest 3.

Questo discorso, in ogni caso, non include First Encounters, che Meta considera più un tutorial introduttivo per la Mixed Reality che un gioco a tutti gli effetti. First Encounters è un'esperienza utente disponibile solo per Quest 3 in cui ci viene assegnato il compito di abbattere i muri nel proprio ambiente reale per incontrare ed affrontare creature spaziali.