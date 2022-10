Meta Connect: da Iron Man VR ad Xbox Cloud Gaming, tutti gli annunci per Meta Quest 2

Come ampiamente preannunciato, questo pomeriggio è andato in onda l'evento Meta Connect 2022, che tra le varie cose ci ha anche presentato i nuovi giochi espressamente pensati per la Realtà Virtuale di Meta Quest 2.

I numeri dell'ecosistema Meta Quest

Melissa Brown, Head of Developer Relations di Meta VR, ha inaugurato il segmento dedicato al gaming illustrando gli incredibili progressi compiuti dall'ecosistema Meta Quest nei due anni che sono trascorsi dall'annuncio di Quest 2, un visore ormai entrato nel mainstream. Delle oltre 400 applicazioni presenti sul Quest Store, circa 1 su 3 possono vantare un fatturato milionario. Sono ben 33 i giochi ad aver superato i 10 milioni di dollari di ricavi lordi, con un aumento di 11 titoli rispetto a febbraio, mentre il numero di app che hanno superato i 5 milioni di dollari di ricavi lordi è raddoppiato rispetto all'anno scorso, arrivando a quota 55. Volete dettagli più specifici? Ecco a voi:

The Walking Dead: Saints & Sinners ha incassato 50 milioni di dollari solo su Quest, una cifra quasi doppia rispetto alle entrate su tutte le altre piattaforme;

Nelle prime 24 ore di commercializzazione, Resident Evil 4 ha guadagnato 2 milioni di dollari sul Quest Store;

Zenith: The Last City ha raggiunto il suo primo milione di dollari;

Blade & Sorcery: Nomad ha guadagnato il suo primo milione di dollari in soli due giorni;

Bonelab di Stress Level Zero ha guadagnato il suo primo milione di dollari in meno di un'ora quando è stato lanciato il mese scorso. Bonelab detiene anche il record di app venduta più velocemente nella storia di Quest;

Ad oggi, sono stati spesi più di 1,5 miliardi di dollari in giochi e applicazioni del Quest Store;

Dal lancio dello scorso anno, l'App Lab conta oggi oltre 2.000 applicazioni.

I nuovi giochi per Meta Quest 2

Ad aprire il valzer degli annunci dei giochi c'ha pensato Marvel's Iron Man VR, in arrivo su Meta Quest 2 il 3 novembre 2022 grazie agli sforzi di Camouflaj ed Endeavor One, supportati dai partner di Sony Interactive Entertainment e Marvel Entertainment. Cessa dunque l'esclusiva PlayStation VR, in vigore fin dall'estate del 2020. A proposito di Camouflaj, il team di Marvel's Iron Man VR si è recentemente unito a Oculus Studios, così come Twisted Pixel (Wilson’s Heart, Path of the Warrior) e Armature Studio (il team responsabile di Resident Evil 4 per Meta Quest 2).



Dopo Tony Stark è stato dato spazio al fenomeno multigiocatore Population: One, che a dicembre si evolverà in Population: One Sandbox grazie a BigBox VR, e ad Among Us VR, in arrivo il 10 novembre sugli store di Meta Quest e Rift al prezzo di 9,99 euro (potete già preordinarlo, se volete). Per dovere di completezza, segnaliamo che Among Us VR arriverà anche su PlayStation VR e SteamVR.

Il 1° dicembre potrete ritornare a New Orleans con The Walking Dead: Saints & Sinners Ch 2 Retribution di Skydance Interactive. Il vostro compito sarà ancora una volta quello di farvi largo in una città infestata da non morti esplorando, razziando, combattendo ad armi spianati e, quando possibile, infiltrandovi di soppiatto. Sarete inoltre felici di sapere che lo stesso team che ha progettato i brutali combattimenti di The Walking Dead: Saints & Sinners sta lavorando a un nuovo progetto chiamato Behemoth, descritto come un gioco di sopravvivenza costruito da zero ambientato in un mondo tetro.

L'annuncio di Meta Quest Pro e Xbox Cloud Gaming

Dopo tanti giochi, c'è stato spazio anche per hardware e servizi. Per primo c'è stato l'annuncio di Meta Quest Pro, il visore più tecnologicamente avanzato della casa (precedentemente noto come Project Cambria). Simile a Meta Quest 2, ma nero e più leggero, include una nuova tecnologia ottica ed è progettato per rendere l'esperienza immersiva ancor più realistica, anche e soprattutto in ottica metaverso. Il prezzo? 1799 euro con lancio il 25 ottobre. Sappiate però che è pensato per le aziende che intendono offrire ai propri dipendenti nuovi modi di lavorare e collaborare.

Infine è intervenuto pure Satya Nadella, CEO di Microsoft, per preannunciare l'arrivo di Xbox Cloud Gaming su Meta Quest Store. Prossimamente (non sappiamo ancora quando) potrete accedere ai videogiochi cloud di Game Pass Ultimate attraverso i visori Meta e con l'ausilio di un Xbox Controller. I giochi verranno riprodotti su uno schermo 2D virtuale, come se fosse uno schermo di un cinema privato.