Oltre metà delle console vendute in UK nel 2023 sono PS5: cifre in aumento del 180%

PlayStation 5 continua ad essere una console estremamente popolare nel Regno Unito, dove costituisce oltre la metà delle console vendute nel primo quarto del 2023, come confermano i dati diffusi da GfK e riportati da GamesIndustry.biz.

Il settore hardware in UK relativo alle console da gaming è aumentato di un sostanziale 24,2% durante il primo trimestre dell'anno. L'incremento è dovuto al successo di PS5 che, superate le difficoltà di produzione e distribuzione dei mesi scorsi, è tornata disponibile in grandi quantità nei negozi. Le vendite della console Sony sono aumentate di oltre il 180% nel Q1 del 2023 ed ha rappresentato oltre la metà delle vendite console durante questo periodo di tempo.

Il successo di PS5 ha compensato un forte calo delle vendite di Nintendo Switch (minori di oltre il 25% rispetto allo scorso anno), che in ogni caso si piazza al secondo posto in classifica. Anche le vendite di Xbox Series X|S, che seguono la console ibrida, sono diminuite del 18% nel primo trimestre.

Per quanto riguarda il settore software, Hogwarts Legacy si afferma come il videogioco più venduto nel Regno Unito al di fuori di FIFA e Call of Duty dai tempi di Red Dead Redemption 2. Il titolo di Avalanche e WB Games ha già venduto ad oggi più di due dei titoli di maggior successo dell'anno scorso: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ed Elden Ring.