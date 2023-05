Meta Quest Gaming Showcase 2023 annunciato: data e ora italiana

Meta ha annunciato Meta Quest Gaming Showcase 2023, in programma il primo giugno alle 19:00 ora italiana (10:00 a.m. PT/1:00 p.m. ET), l'evento verrà trasmesso su YouTube e sui canali social di Meta, con pre show in partenza alle 18:45.

Il pre show durerà circa 15 minuti, alla fine dell'evento (la cui durata non è stata resa nota) ci sarà anche un post show con l'intervento di content creator esperti in Realtà Virtuale, pronti a intrattenere il pubblico con giochi, talk show e approfondimenti sui titoli presentati nel corso di Meta Quest Gaming Showcase 2023.

E' un periodo di grandi cambiamenti per la compagnia, lo scorso anno Meta ha acquisto Camouflaj, Twisted Pixel e Armature Studio, tre studi specializzati in giochi VR e attualmente al lavoro su varie produzioni in Realtà Virtuale per Meta Quest. Nei giorni scorsi invece Meta ha annunciato licenziamenti in Ready at Dawn e Downpour, solo a marzo Meta ha licenziato 10.000 dipendenti con l'obiettivo di contenere i costi e dare vita ad una struttura più snella che possa rispondere meglio e più rapidamente alle numerose sfide presentate da un mercato in continua espansione.

Che cosa vi aspettate dall'evento Meta Quest Gaming Showcase 2023? Finalmente vedremo grandi giochi AAA in VR per Meta Quest?