Meta Quest Gaming Showcase: annunciata la data e gli orari dell'evento dedicato alla VR

Mark Zuckerberg e soci hanno annunciato il nuovo appuntamento con il Meta Quest Gaming Showcase, la kermesse dedicata ai giochi e ai dispositivi per la realtà virtuale è fissata per il mese di Aprile e promette tante novità in arrivo.

Il nuovo Meta Quest Gaming Showcase, conosciuto precedentemente come Oculus Gaming Showcase, verrà trasmesso il prossimo 20 Aprile a partire dalle ore 19:00 italiane e stando al post pubblicato sulle pagine ufficiali di Meta promette "nuovi annunci di giochi, primo sguardo ai gameplay, aggiornamenti sui giochi in arrivo nel prossimo anno e tantissime soprese". Al momento l'evento dedicato alla realtà virtuale è quindi circondato dal mistero e la società non ha fornito ulteriori informazioni sui contenuti specifici che saranno mostrati.

Durante la kermesse dello scorso anno erano state annunciati interessanti novità su giochi del calibro di Resident Evil 4 VR, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Pistol Whip e Lone Echo 2 e non rimane che attendere l'appuntamento di aprile per conoscere le novità che Meta Quest ha in serbo per i giocatori. Meta Quest Gaming Showcase sarà trasmesso in contemporanea su Facebook, YouTube, Twitch e Oculus TV. Intanto il team di sviluppo di Meta Quest 2 ha annunciato l'arrivo di un'importante funzionalità per il visore.