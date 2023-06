Meta Quest Gaming Showcase: tra le sorprese dello show abbiamo il sequel di Asgard's Wrath

Nella giornata di ieri uno giugno vi è stato un grande fermento per la presentazione del Meta Quest Gaming Showcase di quest'anno, il quale ci ha permesso di volgere uno sguardo in direzione del prossimo futuro della realtà aumentata secondo Meta. Nel corso della presentazione abbiamo assistito a diversi annunci, come il sequel di Asgard's Wrath.

Asgard's Wrath 2 è realtà ed è quindi l'ora di tornare alla lotta per l'ascesa a prossimo Dio Asgardiano a furia di sconti all'ultimo sangue con le proprie armi. Il prosieguo di questa avventura avrà un'attesa alquanto breve: come annunciato proprio nel corso della presentazione, il gioco verrà reso disponibile su Quest 2 e Quest PRO a partire dall'inverno 2023.

La finestra temporale è alquanto breve e si intravede all'orizzonte il continuo di un viaggio che ci proietterà sin da subito in una feroce battaglia contro una creatura proveniente da un regno le cui fattezze estetiche richiamano l'Egitto dell'antichità. Inoltre, come affermato da Sanzaru Games, Asgard's Wrath 2 presenterà diverse ambientazioni inedite da esplorare, ricolme di dungeon, caverne ed enigmi che aspettano solo di essere scoperti dai possessori di Quest 2 e Quest PRO. C'è quindi una grande attesa per i fan dell'action GDR divino in VR di Agard's Wrath, che promette grandi emozioni e scontri all'insegna della sete di potere per la propria ascesa al rango divino.