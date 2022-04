Meta Oculus Quest Showcase: seguite con noi l'evento su Twitch dalle 19:00

Tutto pronto per il nuovo showcase dedicato alla Realtà Virtuale: il Meta Quest Gaming Showcase (nuovo nome dell'Oculus Gaming Showcase) ci illustrerà questa sera il futuro della VR con diversi nuovi annunci e sorprese per tutti gli amanti di Oculus Quest.

Come sempre la redazione di Everyeye sarà in prima linea per seguire e commentare in tempo reale l'evento e tutti gli annunci che verranno mostrati: se dunque avete già fissato sulla vostra agenda l'appunto con Oculus Quest, seguitelo con noi tramite il canale Twitch di Everyeye così da non perdervi neanche un attimo della kermesse digitale organizzata da Meta.

Lo Showcase metterà in mostra diversi annunci legati ai nuovi giochi in arrivo per la periferica in VR: tra nuove produzioni, aggiornamenti su quelli già rivelati e l'arrivo di nuove demo, l'evento promette di rivelarsi ricco di sorprese. Non è da escludere che possano arrivare anche aggiornamenti sul visore Quest 2 Pro previsto per il 2022 secondo alcuni dei più rinomati analisti del settore, ma sul quale per il momento non ci sono dettagli ufficiali.

A maggior ragione sarà molto interessante seguire l'evento per capire cosa Meta sta preparando per i suoi utenti in vista dei prossimi mesi ed anni. Cosa vi aspettate dal Meta Quest Gaming Showcase?