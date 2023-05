Meta Quest 3, il nome appare sullo Store: annuncio allo showcase di giugno?

Da un momento all'altro, numerose applicazioni del Meta Quest Store hanno guadagnato il supporto a Meta Quest 3, un dispositivo che in realtà non è ancora stato annunciato. Le tempistiche, vista l'imminente messa in onda dello showcase, appare decisamente sospetta...

Ai ragazzi della redazione specializzata di UploadVR non è sfuggita l'improvvisa comparsa della dicitura "Quest 3" nel Meta Quest Store dell'headset, più precisamente nella lista delle compatibilità delle applicazioni. Il nome appare nella sezione "More Info", subito dopo quello del Quest Pro. Sull'app per dispositivi mobili viene invece visualizzato come "New Quest", mentre da browser web come "Unknown".

È possibile che i vertici di Meta stiano spianando la strada all'annuncio di Meta Quest 3, che a questo punto potrebbe avvenire tra non molti giorni. La data più papabile è chiaramente quella del primo giugno, quando, a partire dalle ore 19:00, andrà in onda il Meta Quest Gaming Showcase 2023. L'apparizione del nome di Quest 3 a così breve distanza dalla trasmissione appare quasi come una mezza certezza della sua presenza, anche se preferiamo andarci cauti e attendere il fatidico giorno prima di lasciarci andare all'entusiasmo. I due precedenti visori, Oculus Quest e Meta Quest 2, ricordiamo, vennero annunciati nel corso del Connect, un evento che viene trasmesso in autunno.

L'esistenza di Meta Quest 3 non è mai stata tenuta segreta. Il primo leak risale a settembre 2022, mentre la prima menzione ufficiale, con tanto di conferma del lancio nel 2023, è arrivata a ottobre 2022. Mark Zuckerberg ha invece parlato apertamente di Meta Quest 3 a febbraio di quest'anno, confermando il supporto a Meta Reality. Il prezzo, a detta del gran capo di Meta, dovrebbe aggirarsi tra i 300 e i 500 dollari.