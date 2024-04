Meta rivoluziona Quest: l'apertura alle terze parti passa per Lenovo, ASUS... e Xbox!

Non bastasse la sorpresa rappresentata dall'arrivo di Xbox Cloud Gaming su Meta Quest, il colosso tecnologico legato a Facebook annuncia l'apertura dell'ecosistema Quest alle terze parti, a cominciare da Lenovo, ASUS e Microsoft.

La mossa compiuta da Meta è destinata a stravolgere il panorama dei dispositivi in Realtà Mista, in ragione delle enormi implicazioni multidisciplinari di una simile partnership tra colossi tecnologici interessati a espandersi in questo settore dalle potenzialità ancora in larga parte inespresse.

In ragione di questa apertura alle terze parti, Meta conferma che a partire da oggi lunedì 22 aprile tutte le società interessate possono accedere al sistema operativo dei dispositivi Meta Quest e, soprattutto, alla documentazione necessaria per creare i propri visori in Realtà Mista (aumentata e/o virtuale).

Tra le prime aziende che desiderano sposare la nuova visione di Meta/Facebook troviamo appunto Lenovo, ASUS e Microsoft: i tre colossi hi-tech sfrutteranno la nuova piattaforma di sviluppo 'Meta Horizon OS' per realizzare dei dispositivi in Realtà Mista dalle funzionalità più disparate. Lenovo, ad esempio, conta di sviluppare "dispositivi per la produttività, l'apprendimento e l'intrattenimento" basati sempre sull'architettura Meta Quest, mentre ASUS punterà maggiormente al mercato videoludico avvalendosi delle competenze della sua branca Republic of Gamers (ROG) per creare "un nuovo headset gaming a elevate prestazioni". E Microsoft?

La casa di Redmond e il colosso che gestisce Facebook collaboreranno alla realizzazione di un headset Quest in edizione limitata 'ispirato' a Xbox: una delle immagini esplicative condivise da Meta e Microsoft suggerisce l'arrivo di un nuovo visore in Realtà Mista che possa consentire all'utenza Xbox (ma non solo) di vivere un'esperienza ancora più immersiva con i titoli della ludoteca delle piattaforme verdecrociate.

Come parte della rivoluzione promessa da Meta con l'apertura alle terze parti dell'ecosistema Quest troviamo poi l'ingresso del Quest App Lab nell'Horizon Store, oltre alla promessa da parte dell'azienda statunitense di integrare al più presto l'app store Google Play 2D all'interno di Meta Horizon OS. La visione delineata da Meta prevede la "creazione di una piattaforma informatica più aperta per il Metaverso. Stiamo aprendo il sistema operativo che alimenta i nostri dispisitivi Quest a produttori di hardware di terze parti, offrendo una più ampia scelta ai consumatori e un ecosistema più accessibile agli sviluppatori".

