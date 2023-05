Meta Quest Showcase 2023: data e orari della conferenza, dove seguirla in diretta

Il 2023 si candida a diventare uno degli anni più importanti di sempre per la Realtà Virtuale. Con PlayStation VR2 già sul mercato, siamo ora in attesa delle mosse di Apple e Meta: se da Cupertino arrivano ancora segnali fumosi, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la compagnia di Zuckerberg, che ci ha dato appuntamento al 1° giugno.

Meta si appresta a partecipare alla pazza estate videoludica con un evento tutto suo, il Meta Quest Gaming Showcase 2023, in programma per le ore 19:00 di giovedì primo giugno. Il format torna per il terzo anno consecutivo preannunciandosi come il più grande di sempre, con un main show della durata di ben 40 minuti ricco di giochi, tra nuovi annunci e video di gameplay di prodotti già presentati in passato, e altro ancora. L'evento sarà preceduto da un pre-show di 15 minuti, al via alle 18:45, e da un post-show, durante il quale gli sviluppatori offriranno degli approfondimenti sui videogiochi presentati.

Dopo i recenti avvistamenti su Quest store, c'è anche chi spera di assistere all'annuncio di Meta Quest 3, o quantomeno alla condivisione di qualche dettaglio sul nuovo visore. I vertici lo hanno già confermato per il 2023, quindi una piccola probabilità di scoprire qualcosa c'è, c'è da dire tuttavia che solitamente Meta presenta i suoi nuovi hardware al Connect di settembre. Staremo a vedere.

Se siete appassionati di VR non potete perdervi per nulla al mondo il Meta Quest Showcase 2023, dunque siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye per seguire l'evento in diretta assieme alla nostra ciurma di redattori, che per l'occasione commenteranno gli annunci e offriranno il loro punto di vista sulla strategia di Zuckerberg e compagnia. Il pre-show comincerà alle 18:45, ma la redazione si collegherà con buon anticipo per discutere dei rumor e condividere le proprie aspettative. Non potete assolutamente mancare, nel frattempo iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e attivate la ricezione delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi eventi estivi!