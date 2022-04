Meta Quest Showcase: tutti gli annunci, da Ghostbusters a Resident Evil 4 VR

Vi siete persi la messa in onda del secondo Meta Quest Gaming Showcase 2022? Niente paura, abbiamo preparato per voi il riassunto con tutti gli annunci effettuati durante l'evento organizzato dalla compagnia di Mark Zuckerberg.

Ad aprire le danze c'ha pensato il trailer The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, nuovo capitolo dell'apprezzata serie inaugurata due anni fa che vi accompagnerà in una New Orleans completamente nuova e ancor più pericolosa. Lo showcase ha subito cambiato registro portandoci sui campi di NFL Pro Era, il primo gioco con la licenza ufficiale della National Football League per la Realtà Virtuale. Potrete guidare la vostra squadra verso il Super Bowl, migliorare le capacità del quarterback facendolo partecipare agli allenamenti, oppure giocare con gli amici nel vostro stadio preferito della NFL.

Spazio poi all'annuncio di Red Matter 2, che riprende esattamente da dove si era fermato il precedente capitolo per offrire novi strumenti, un jetpack migliorato ed enigmi ancor più centrali nell'economia dell'esperienza; la presentazione di Espire 2, che metterà sul piatto anche una campagna cooperativa con missioni uniche ambientate nei luoghi del primo episodio; la conferma dell'arrivo di Moss: Book II su Quest 2 entro l'estate del 2022; un nuovo trailer per RUINSMAGUS, un action RPG che vi calerà nei panni di un mago novizio in un mondo sotterraneo; l'annuncio di Cities VR, che segna il debutto del celebre gestionale cittadino nella Realtà Virtuale; l'aggiunta della modalità Mercenari a Resident Evil 4 VR in via del tutto gratuita; il nuovo Electronic Mixtape per Beat Saber; la presentazione di Bonelab, seguito dell'acclamato Boneworks.

Lo scoppiettante finale è invece stato riservato all'annuncio di Ghostbuster VR, che ha visto la partecipazione di Zuckerberg in persona. Pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality e sviluppato da nDreams, v'inviterà a rintracciare e intrappolare fantasmi in quel di San Francisco, anche in compagnia di tre amici in cooperativa. Trovate la replica integrale del Meta Quest Gaming Showcase in cima a questa notizia, buona visione!