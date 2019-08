Circa metà team di Metroid Prime 3 sarebbe al lavoro su Metroid Prime 4

Stando alle informazioni riportate sui profili LinkedIn dei dipendenti di Retro Studios, circa metà del team che ha lavorato a Metroid Prime 3 su Wii sarebbe attualmente impegnata nello sviluppo di Metroid Prime 4, il nuovo capitolo della serie atteso in uscita su Nintendo Switch.

Erano all'incirca 50 i membri del team principale di Metroid Prime 3, e a quanto pare 27 di questi sono attualmente impegnati nello sviluppo del nuovo capitolo in arrivo su Switch, almeno a giudicare da quanto riportato nei rispettivi profili LinkedIn degli sviluppatori coinvolti.

Come molti fan ricorderanno, lo scorso gennaio Nintendo ha annunciato che lo sviluppo di Metroid Prime 4 è ricominciato da zero con l'aiuto di Retro Studios, lo storico team dietro i capitoli principali della serie.

A tal proposito, va comunque segnalato che molti dei lead creator della saga si sono separati da Retro Studios. Mark Pacini, il lead designer di tutti e tre i capitoli di Metroid Prime, ha lasciato la software house americana per fondare Armature Studio. Altri membri di rilievo della compagnia, invece, sono passati a lavorare con Bluepoint Games, il team dietro il remake di Shadow of the Colossus e le collection HD di Uncharted e Metal Gear Solid.

Dal momento che lo sviluppo di Metroid Prime 4 è ricominciato da zero, probabilmente bisognerà avere ancora molta pazienza prima di conoscere dettagli concreti sulla finestra di lancio del gioco. Intanto, fino allo scorso giugno Retro Studios ha continuato ad assumere nuovo personale mettendosi alla ricerca di un art director.