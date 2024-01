Meta Quest vende 30 volte più di PlayStation VR2: il visore Sony non convince?

Dai dati raccolti dal portale Road to VR emergono dettagli molto interessanti in merito allo status del mercato VR negli Stati Uniti, in particolare sui numeri attualmente registrati sia da Meta Quest che da PlayStation VR2. E negli ultimi mesi i consumatori hanno preferito nettamente un dispositivo rispetto all'altro.

Stando a quanto scoperto da Road to VR analizzando i volumi di vendita da Amazon US nel periodo compreso tra il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024,, sarebbero stati venduti ben 320.000 visori Meta Quest a fronte di soli 10.500 PS VR2, numeri oltre 30 volte superiori a vantaggio dei dispositivi targati Meta. I dati tengono conto sia delle vendite di Meta Quest 2 e 3, sia PS VR2 singolo e in bundle con Horizon Call of the Mountain. Non viene infine calcolato l'originale PlayStation VR essendo uscito di produzione.

Road to VR precisa in ogni caso che i dati relativi al dispositivo Sony potrebbero non essere totalmente accurati considerato che il colosso nipponico lo vende anche attraverso il suo PlayStation Direct, ma stando ai suoi approfondimenti è Amazon a smuovere maggiormente il mercato VR, dunque i dati emersi hanno comunque una solida base di credibilità da cui partire.

I numeri recenti registrati da PS VR2 fanno indubbiamente riflettere circa lo status del settore PlayStation relativo alla realtà virtuale, che almeno per adesso non sembra stia facendo troppa presa sul pubblico a quasi un anno di distanza dal suo esordio sul mercato avvenuto nel febbraio del 2023. La stessa Sony in ogni caso lo aveva già precisato in precedenza: PlayStation VR2 è importante ma la priorità resta PS5, con gli sforzi maggiori dunque concentrati sulla piattaforma ammiraglia di attuale generazione.

Meta Quest 3 non ha ricevuto giochi esclusivi nel 2023, ma in ogni caso assieme al suo predecessore sembra ugualmente godere di grande popolarità presso il pubblico: non resta che vedere come si rivelerà il suo 2024.