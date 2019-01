Metacritic: Capcom, EA e SEGA sono stati i migliori publisher del 2018

Posatosi a fatica il polverone mediatico scatenato a inizio gennaio dalla decisione di indicare con un inglorioso "zero" il numero di esclusive Xbox One con recensioni positive pubblicate nel 2018 da Microsoft, i curatori di Metacritic stilano la classifica dei migliori publisher videoludici dello scorso anno.

I criteri adottati dal famoso aggregatore di recensioni prendono in esame il voto medio per tutti i giochi pubblicati nel 2018, la percentuale di titoli con recensioni positive (con voto uguale o superiore al 75%) o negative (con media voto inferiore al 49%) e il numero totale di "capolavori" con media uguale o superiore al 90% e un minimo di 7 recensioni da altrettante fonti certificate).

Seguendo questi parametri, i publisher più virtuosi del 2018 sono stati Capcom, SEGA ed Electronic Arts in ragione dei giudizi espressi dalla stampa di settore sui rispettivi prodotti commercializzati nello scorso anno. A seguire trovate la classifica stilata da Metacritic, con il punteggio raggiunto dalle 10 major di settore più "brave" del 2018 e il loro videogioco più apprezzato dai giornalisti d'area.

1 - Capcom (307,3) - Monster Hunter World

A ridosso della Top 10 dei publisher migliori del 2018 ci sono colossi come Focus Home Interactive (in 12° posizione) e THQ Nordic (13°). Agli altri giganti del settore è invece dedicata la seconda classifica redatta da Metacritic per indicare i publisher di "media grandezza", ovvero con un quantitativo di videogiochi pubblicati nell'anno appena trascorso non superiore agli 11 titoli: in questa categoria troviamo Activision (in prima posizione), Take-Two (4°), Bethesda (6°), Microsoft (7°), Warner Bros. Interactive (11°), Koei Tecmo (14°), Konami (16°) e gli italiani Milestone (18°).