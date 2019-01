Metacritic: nel 2018 nessuna 'vera' esclusiva Xbox One con recensioni positive

Il consueto appuntamento di fine anno con la scheda riassuntiva di Metacritic dedicata ai più importanti videogiochi pubblicati nel 2018 si è trasformato in un nuovo, insidioso terreno di scontro per gli appassionati dell'una o dell'altra console.

I curatori del più famoso aggregatore di recensioni del mondo (insieme a GameRankings) hanno infatti deciso di indicare con un inglorioso "zero" il numero di "vere" esclusive pubblicate da Microsoft su Xbox One nel corso dell'anno appena conclusosi. L'immagine che trovate in calce alla notizia ritrae lo schema incriminato.

Ad accendere ulteriormente gli animi troviamo la descrizione che gli stessi gestori di Metacritic fanno di Xbox One con riferimento ai giochi usciti nel 2018: "Microsoft non è riuscita a offrire un motivo convincente per orientare su Xbox One i potenziali acquirenti di console nel corso del 2018. I migliori titoli 'esclusivi per console' pubblicati su XB1 lo scorso anno potevano essere riprodotti anche su PC e non c'è stato un singolo gioco esclusivo per Xbox One ad aver ottenuto delle recensioni positive da parte della critica".

L'analisi di Metacritic non tiene conto della visione unificata di Microsoft per l'intero ecosistema Windows 10 (esplicitata con i titoli Xbox Play Anywhere) e le strategie portate avanti dalla casa di Redmond per attrarre l'utenza con l'acquisizione di studi di sviluppo affermati. Il potenziamento e il costante aggiornamento di servizi in abbonamento estremamente allettanti come Xbox Game Pass, tramite il quale è stato possibile ottenere "gratuitamente" capolavori come Forza Horizon 4, moltissimi titoli tripla A e gemme della scena indipendente, fa da ulteriore contraltare a queste dichiarazioni.

Non è un caso, infatti, se nel 2018 l'utenza vecchia e nuova di Xbox One ha risposto positivamente con vendite di console (sia Xbox One S che Xbox One X) superiori alle aspettative e un generale "ottimismo" manifestato dal crescente numero di sottoscrizioni al Game Pass. E voi, cosa ne pensate del parere di Metacritic sulle "vere" esclusive di Xbox One pubblicate nel corso dell'anno passato?