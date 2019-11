Metacritic stila la lista dei 15 videogiochi del 2019 con la media voto più alta

Dalle pagine del sito ufficiale di Metacritic, i gestori del più famoso aggregatore di recensioni internazionali tirano le somme dell'anno che sta per concludersi e stilano la lista dei videogiochi del 2019 che vantano la media voto più alta.

Attraverso l'analisi dei voti comminati solo ed esclusivamente dai critici della stampa di settore, i curatori di Metacritic ci svelano che, al netto di eventuali (ma improbabili) sorprese legate ai giochi in uscita a dicembre, i titoli candidati a vincere il maggior numero di premi GOTY dell'anno sono il survival horror di Capcom Resident Evil 2 Remake e il souslike di From Software e Activision Sekiro Shadows Die Twice, oltre al gioco di ruolo in salsa retrò Disco Elysium e alle espansioni Shadowbringers e Iceborne di Final Fantasy 14 e Monster Hunter World.

Ma andiamo con ordine e scorriamo la lista dei videogiochi del 2019 che vantano la media voto più alta su Metacritic:

Resident Evil 2 Remake (Metascore di 93) Sekiro: Shadows Die Twice (91) Final Fantasy XIV: Shadowbringers (91) Disco Elysium (90) Monster Hunter: World – Iceborne (90) Devil May Cry 5 (89) F1 2019 (89) Fire Emblem: Three Houses (89) Apex Legends (89) Slay the Spire (89) Super Mario Maker 2 (88) Asgard’s Wrath (88) Baba is You (87) Astral Chain (87) The Legend of Zelda: Link’s Awakening (87)

E voi, cosa ne pensate di questa classifica? Condividete i giudizi espressi dalla stampa videoludica internazionale o non vi ritrovate nella lista di Metacritic dedicata ai giochi con la media voto più alta del 2019? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a scorrere la lista delle nomination dei The Game Awards 2019 per i migliori videogiochi dell'anno.