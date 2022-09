Metaeye: sviluppiamo insieme il futuro del metaverso. Cerchiamo grafici e sviluppatori

In vista di alcuni eccitanti progetti legati al mondo dei metaversi (videoludici e non) che vedrà coinvolte hidedesign.it ed Everyeye.it in veste di produttiva e creativa, stiamo selezionando un nuovo team di artisti e programmatori. Se siete interessati a candidarvi, trovate i dettagli dopo il salto.

Il team si occuperà di creare e sviluppare esperienze virtuali nel mondo dei metaversi, per farlo, cerchiamo le seguenti figure professionali

1 modellatore low poly / animatore per la creazione di modelli da usare in metaversi come Decentraland o Roblox

/ per la creazione di modelli da usare in metaversi come Decentraland o Roblox 1 modellatore in voxel preferibilmente con l'editor voxedit per sviluppare asset per The Sandbox / Minecraft

preferibilmente con l'editor voxedit per sviluppare asset per The Sandbox / Minecraft 1 programmatore / coder / sviluppatore di livelli per creare mondi virtuali in Decentraland / The Sandbox / Unity

Se siete animatori e modellatori / programmatori e level designer, il vostro profilo sarà avvantaggiato nella selezione. Per candidarvi scrivete a jobs@everyeye.it inviando

Immagini o esempi dei vostri modelli tridimensionali lowpoly o voxel

Video o esempi di animazioni dei vostri personaggi o oggetti

Demo di eventuali livelli creati nei vari editor, compresi decentraland, the sandbox, unity o unreal engine

Attenzione: il luogo di lavoro per il programmatore / editor dei livelli è presso la nostra sede di Bari, e prevede l'assunzione. Per modellatori, animatori ed artisti prenderemo in considerazione anche collaborazioni a distanza da freelance.



Ulteriori dettagli verranno forniti in fase di colloquio.