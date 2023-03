MetaHuman e Unreal Engine 5: presto potrete animare dei volti iperrealistici con un iPhone

Nel 2021 Epic Games ha lanciato Metahuman Creator, un framework di Unreal Engine 5 indirizzato ai creatori e progettato per semplificare il processo di realizzazione dei volti umani realistici. Oggi, invece, la compagnia americana ha anticipato il passo successivo: renderlo possibile anche su un comune iPhone.

Nel corso del keynote State of Unreal tenuto a San Francisco nella cornice della Games Developer Conference 2024, Epic Games ha annunciato che in estate metterà a disposizione MetaHuman Animator, un tool del framework MetaHuman che potrà essere utilizzato da chiunque per convertire delle performance facciali in animazioni ad alta fedeltà, il tutto in una manciata di minuti e con l'ausilio di uno smartphone. Stando a quanto dichiarato, anche le persone non addette ai lavori potranno ottenere dei risultati di qualità tripla A in maniera semplice e rapida.

Nel corso della presentazione, i rappresentanti di Epic Games hanno offerto un assaggio delle funzionalità di MetaHuman Animator inquadrando Melina Juergens, attrice ben nota ai videogiocatori per la sua interpretazione di Senua nei giochi della serie Hellblade.

Le potenzialità di MetaHuman Animator sono messe ben in evidenza anche nel video allegato in apertura di notizia, che mette in mostra delle performance digitali realizzate a partire da materiale video e audio ottenuto con un iPhone. Il tool necessita di appena tre frame per creare e animare un volto, inoltre permette di trasferire le performance catturate ad altri personaggi.

A proposito di Melina Juergens, durante il keynote l'interprete si è anche mostrata nei panni di Senua di Senua's Saga: Hellblade 2, con un filmato che ha esibito muscoli dell'Unreal Engine 5 e dato un assaggio di ciò che possiamo aspettarci dall'atteso first party Xbox.