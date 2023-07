Metal Gear 2 Solid Snake compie 33 anni: pronti a riviverlo nella Master Collection?

La serie ha iniziato a spopolare in tutto il mondo grazie al successo del primo Metal Gear Solid, ma le sue origini risalgono a molti anni prima, con l'avvento dell'originale Metal Gear nel 1987. Esattamente oggi 20 luglio, invece, il suo diretto seguito spegne la bellezza di 33 candeline.

Il 20 luglio 1990, Metal Gear 2 Solid Snake faceva il suo esordio in Giappone su MSX2, rivelandosi una delle produzioni più brillanti di Konami. Il classico di Hideo Kojima migliorava in maniera considerevole quanto mostrato nel primo episodio, dimostrandosi un gioco stealth con visuale dall'alto estremamente sofisticato e complesso per gli standard dell'epoca, forte anche di una storia che sapeva conquistare con alcuni colpi di scena ben orchestrati.

il gioco originale rimase confinato sul suolo nipponico senza mai vedere la luce in occidente: fan americani ed europei dovranno aspettare fino al 2006 prima di poter giocare Metal Gear 2, incluso come extra all'interno di Metal Gear Solid 3 Subsistence per PS2 ed in tutte le successive riedizioni del terzo capitolo. Ma se ancora non avete mai avuto modo di vivere la coinvolgente missione di Solid Snake in quel di Zanzibar Land, presto avrete la vostra occasione: il gioco è infatti presente tra i contenuti della Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, che consentirà di rivivere l'intero brand dalle origini fino a Metal Gear Solid 3 Snake Eater (e la speranza è di vedere il dimenticato Metal Gear Solid 4 nell'eventuale secondo volume della raccolta).

Ricordiamo che la Master Collection Vol.1 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch dal prossimo 24 ottobre 2023. Per adesso, invece, non resta che fare tanti auguri a Metal Gear 2 Solid Snake per i suoi 33 anni.