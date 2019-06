Da Metal Gear a Death Stranding: la storia di Hideo Kojima in video!

Torna il format Studio Tour di Everyeye, che si concentra sulla storia e le opere dei più grandi attori dell'industria videoludica. Dopo la prima puntata incentrata su Naughty Dog, è ora giunto il momento di approfondire la conoscenza di uno dei game designer più celebri di sempre, Hideo Kojima.

La carriera dello sviluppatore giapponese è iniziata più di trent'anni fa, ed è costellata di successi e pietre miliari del medium videoludico. Approdato in Konami nel 1986, Kojima dovette faticare non poco per sconfiggere le perplessità dei superiori e convincerli a produrre quello che poi sarebbe diventato Metal Gear, primo capitolo per MSX2 di una serie che non ha bisogno di presentazioni. L'altro momento chiave della carriera di Kojima è rappresentato dall'uscita nel 1998 di Metal Gear Solid su PlayStation, che si rivelò un successo planetario.

La serie con protagonista Solid Snake è andata avanti per molti anni con altri episodi dal valore assoluto, fino al quinto capitolo della saga che, tuttavia, ha sancito il punto di rottura con Konami. La difficoltosa lavorazione del gioco, la cancellazione di Silent Hills e altre circostanze poco idilliache hanno spinto Kojima, sul finire del 2015, ad allontanarsi da Konami e a fondare uno studio di sviluppo indipendente che porta il suo nome, Kojima Productions: una vera e propria ripartenza, che ha tuttavia portato alla nascita del promettente e misterioso Death Stranding, pronto a vedere la luce il prossimo 8 novembre su PlayStation 4.

Questo, tuttavia, è solo un rapido riassunto. Se volete saperne di più, vi invitiamo a guardare il filmato in apertura di notizia e a leggere lo speciale sulla storia di Hideo Kojima che trovate tra le nostre pagine, curato da Gabriele Carollo.