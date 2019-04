Metal Gear: Donna Burke suggerisce l'arrivo di novità sulla serie?

Un Tweet di Donna Burke del 23 aprile scorso, passato a dire il vero piuttosto inosservato fino ad oggi, ha riacceso le speranze dei fan sul futuro della serie Metal Gear.

La Burke è nota per aver cantato i brani Heavens Divide di Metal Gear Solid Peace Walker e Sins of the Father in Metal Gear Solid V, oltre ad aver prestato la voce ad iDroid in Ground Zeroes e The Phantom Pain. Su Twitter l'artista ha suggerito di essere al lavoro su un progetto segreto, probabilmente a tema Metal Gear Solid, almeno stando agli hashtag utilizzati, in particolare #forfans.

Di cosa potrebbe trattarsi? Ovviamente i fan si sono subito scatenati iniziando a pensare a Metal Gear Solid 6 piuttosto che ad una riedizione dei primi episodi della saga, o ancora ad un fan game non ufficiale. Altra ipotesi accreditata è invece la produzione di un disco con brani a tema Metal Gear.

Al momento tutto tace da parte di Konami, la compagnia giapponese nei mesi scorsi ha annunciato Metal Gear Solid The Board Game mentre non sono noti ulteriori piani per il futuro del franchise...