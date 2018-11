Metal Gear e Metal Gear Solid: Konami rinnova i marchi in Europa

Come scoperto sul forum di ResetERA, a fine ottobre Konami Corporation ha nuovamente registrato i marchi Metal Gear e Metal Gear Solid in Europa, estendendo così i diritti di utilizzo dei due nomi per altri dieci anni.

La registrazione potrebbe però non portare a nulla di nuovo per quanto riguarda i videogiochi ed è possibile che sia stata effettuata in vista dell'aggiunta di Metal Gear Solid al catalogo PlayStation Classic e in ogni caso per tutelare una proprietà intellettuale alla quale Konami non intende assolutamente rinunciare.

A seguito della registrazione dei due marchi, c'è chi ha iniziato a speculare su un possibile nuovo episodio della serie o magari su un remake di Metal Gear (l'originale per MSX) e Metal Gear Solid, sebbene al momento questa ipotesi non sia supportata da alcuna certezza.