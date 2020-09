Metal Gear, MGS, MGS2 Substance e Konami Collector's Series per PC avvistati a Taiwan

La Taiwan Digital Game Rating Committee ha inserito nel proprio database una serie di giochi Konami apparentemente in arrivo su PC: Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Substance e Konami Collector's Series: Castlevania e Contra.

Metal Gear è stato pubblicato nel lontano 1987 su MSX mentre Metal Gear Solid ha visto la luce nel 1998, Metal Gear Solid 2 Substance è invece la versione Xbox di MGS 2 Sons of Liberty, infine Konami Collector's Series Castlevania & Contra sono due raccolte dedicate alle omonime serie, tra i giochi inclusi troviamo Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Contra e Super C.

Effettivamente già nelle scorse ore si è parlato del ritorno di Metal Gear Solid e MGS 2 su PC, sotto forma di porting però e non di remake, come apparentemente confermato anche dalla Taiwan Digital Game Rating Committee, che in nessun modo parla di remake ma semplicemente di porting per PC.

Non è chiaro se si tratti di una operazione destinata al solo mercato asiatico o taiwanese o se i giochi in questione siano destinati ad arrivare anche in Occidente, al momento Konami non ha annunciato nulla a riguardo.