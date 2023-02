Metal Gear Rising compie 10 anni: Platinum lancia indizi sul futuro dell'action sci-fi

Il Game Director di PlatinumGames, Kenji Saito, festeggia il decimo anniversario dal lancio di Metal Gear Rising pubblicando degli splendidi bozzetti celebrativi accompagnati da una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati dell'action sci-fi di Konami.

A nome dell'intero team di PlatinumGames, il direttore dello spin-off di MGS si rivolge ai tanti fan del gioco per esprimere "la nostra sincera gratitudine a tutti gli appassionati che hanno supportato sia noi che il gioco nel corso di questo decennio. Grazie di cuore a voi e agli artisti che hanno ideato le fantastiche immagini celebrative di MGR Revengeance che vi mostriamo quest'oggi".

Saito spiega che l'amore incondizionato del pubblico per l'odissea action sci-fi vissuta da Raiden ha contribuito a "un aumento costante nel numero di giocatori nel corso degli anni. Ci sono poi un sacco di utenti che continuano a giocarlo in streaming e contribuiscono ad alimentare l'interesse della community. Per tutto questo è davvero commovente. Credo ancora che Metal Gear Rising Revengeance offra un'esperienza unica, anche a distanza di dieci anni dal lancio".

La delusione dei fan per il mancato annuncio di un Remake o anche 'solo' di una versione rimasterizzata di MGR per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S viene parzialmente mitigata dagli indizi lanciati dall'esponente di PlatinumGames in chiusura del suo messaggio: "Tagliare e affettare non è mai stato così bello! Non vedo l'ora di creare molti altri ricordi con MGS Revengeance negli anni a venire!".