Metal Gear Rising Revengeance: smascherato lo speedrunner di Blade Wolf

Qualche giorno fa i giocatori di Metal Gear Rising Revengeance sono rimasti sbalorditi alla visione della speedrun del DLC intitolato Blade Wolf in occasione della SGDQ (Summer Games Done Quick). Sembrerebbe però che la partita mostrata non fosse regolare.

Mekarazium, ovvero lo speedrunner che ha giocato durante l'evento di beneficenza, ha ammesso a pochi giorni dalla sua conclusione di non aver realmente giocato in diretta streaming. L'utente ha confermato di aver trasmesso un filmato pre-registrato dei suoi vecchi record e qualcuno aveva già notato alcune incongruenze tra quanto mostrato dalla telecamera e le azioni in game durante la SGDQ. Attualmente non è chiaro quale sia il motivo di un gesto simile, ma è probabile che nei prossimi giorni ne sapremo di più.

A rendere grave la vicenda è il fatto che la run dell'espansione è stata sbloccata in seguito al raggiungimento di un obiettivo in termini di donazioni: gli spettatori hanno infatti donato ben 25.000 dollari a Medici Senza Frontiere per vedere lo speedrunner alle prese con il DLC e un'azione del genere ha deluso tutti. Gli stessi organizzatori dell'evento non hanno per niente gradito il gesto e non solo hanno rimosso il video dal canale ufficiale YouTube, ma hanno anche bandito il giocatore da tutte le future competizioni.

In attesa che Mekarazium spieghi il perché di un gesto di questo tipo, vi ricordiamo che Metal Gear Rising Revengeance è tornato in vita grazie al potere dei meme.