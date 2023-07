Metal Gear Solid 1 vs 2 vs 3: qual è lo stealth più memorabile?

Senza alcun dubbio l'annuncio della Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 ha regalato grandi gioie ai fan della serie Konami, che molto presto potranno rivivere in una ricca raccolta le primissime avventure di Snake così come originariamente concepite da Hideo Kojima.

Piatto forte della Collection è ovviamente la presenza dei primi tre Metal Gear Solid, opere ancora oggi ricordate dai fan come un vero e proprio manuale di game e level design oltre che per le loro storie indimenticabili. In attesa di scoprire se Metal Gear Solid 4 apparentemente dimenticato da Konami sbarcherà per davvero in un'eventuale Master Collection Vol.2 come sembrerebbe, riscoprire intanto la trilogia originale non è certo un male, considerata la caratura delle tre opere.

Già il primo Metal Gear Solid, pubblicato inizialmente su PlayStation nel 1998, aveva dimostrato chiaro e tondo quanto grande potesse essere il brand ideato da Kojima. Dopo aver già lasciato il segno con i primi due splendidi giochi per MSX (anch'essi tra l'altro presenti nella Master Collection Vol.1), Metal Gear passa alle tre dimensioni e lo fa letteralmente nel migliore dei modi, regalando ai fan una storia indimenticabili e personaggi caratterizzati divinamente, capaci di regalare emozioni e spunti di riflessione nell'arco della decina di ore circa necessarie per giungere ai titoli di coda. A sorreggere la storia ci pensa un gameplay che si amalgama in maniera avvincente con la narrativa, uno stealth dove spesso è più importante ragionare prima di agire, e che ha deliziato i giocatori anche con alcune trovate ancora oggi geniali (la boss fight con Psycho Mantis è ancora una delle più iconiche della storia PlayStation).

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è invece un prodotto che vuole osare come ben pochi videogiochi prima (e dopo) di lui. Con il suo classico del 2001, Kojima tocca tematiche all'epoca ancora incomprese e poco chiare, ma che sembrano aver predetto il futuro di digitalizzazione e flusso d'informazioni, argomenti ancora adesso di strettissima attualità ed in continua evoluzione. Sons of Liberty è stato a suo modo anche un titolo controverso, soprattutto per via del nuovo protagonista, Raiden, tenuto ben nascosto da Kojima nel materiale promozionale, che sembrava confermarci ancora una volta Solid Snake come protagonista principale. Ancora adesso il "cambio di guardia" è visto come uno dei colpi di scena più inaspettati ed ha contribuito a consolidare il mito del secondo episodio della serie. Ma Sons of Liberty era comunque di suo un Action/Stealth di elevata caratura ludica, che compie alcuni importanti passi avanti in termini di visuali e sistema di controllo grazie alle potenzialità di PS2.

Con Metal Gear Solid 3 Snake Eater, però, la serie compie un importante salto di qualità a livello di gameplay. Mentre i predecessori sono ambientati sostanzialmente all'interno di basi militari e scenari al chiuso, in Snake Eater l'azione si sposta all'esterno, in uno scenario incentrato su natura, fitte giungle e luoghi ostili che elevano la componente stealth ad un livello mai raggiunto prima. Le opportunità di approccio ad ogni tipo di situazione si moltiplicano mostrando così un gameplay incredibilmente profondo e variegato, in tal senso l'apice ludico del brand conosciuto fino a quel momento. Non che la storia fosse da meno: ambientato nel 1964, Snake Eater ci mette nei panni di Big Boss (qui noto come Naked Snake), alle prese con una missione dalla quale dipende il futuro del mondo, con il rischio di un nuovo conflitto mondiale che vedrebbe scontrarsi gli USA e l'Unione Sovietica. Ancora una volta la storia conquista il cuore degli appassionati, rimasti incantati dall'evolversi dell'intreccio e dai suoi indimenticabili protagonisti ed antagonisti.

Tutti e tre i giochi offrono motivi concreti per essere considerati non solo giochi eccezionali, ma anche i migliori Metal Gear Solid. A questo punto ditecelo voi: qual è per davvero il miglior gioco della trilogia?