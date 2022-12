Metal Gear Solid 2 e 11 settembre: il lancio fu a serio rischio, rivela Hideo Kojima

Sebbene ferma ormai da molto tempo, ancora oggi Metal Gear Solid è una delle serie più amate e popolari tra gli appassionati di videogiochi, sempre ben felici di scoprire nuovi retroscena sull'iconico franchise di Konami e sul suo creatore, Hideo Kojima.

Oltre ad aver scoperto che Hideo Kojima è finito in ospedale dopo aver finito Metal Gear Solid, dall'intervista di IGN.com all'iconico game designer sono emersi importanti dettagli sul lancio di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty: stando a quanto rivelato da Kojima, infatti, l'uscita del secondo capitolo sul mercato è stata fortemente a rischio a causa dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001.

Metal Gear Solid 2 era previsto in uscita negli Stati Uniti il 13 novembre di quello stesso anno, due mesi dopo il tragico evento, e come ben ricorderanno i fan del gioco, la trama della sezione "Plant" ruotava attorno al rapimento del presidente USA ed un potenziale attacco terroristico verso Manhattan. Proprio a causa delle tematiche previste dal gioco, e l'estrema vicinanza con il reale attentato, i dirigenti di Konami erano molto incerti su come muoversi per il lancio di Metal Gear Solid 2, con Kojima che pensò addirittura alle dimissioni a causa di come si era evoluta la situazione. Ad assumersi ogni rischio fu tuttavia Kagemasa Kozuki, fondatore e presidente di Konami, e così l'opera vide infine la luce dei negozi nella data stabilita.

"Gli attentati dell'11 settembre avvennero nel 2001 poco prima il debutto di Metal Gear Solid 2. Il gioco conteneva sia il World Trade Center che il Pentagono, e sembrava dunque impossibile pubblicarlo", racconta Kojima nell'intervista, che prosegue: "Ero stato chiamato dal consiglio di amministrazione e tutti sono impalliditi quando ho spiegato loro la situazione. Nessuno voleva dirmi cosa fare, ad eccezione di Mr. Kozuki, che ha affrontato la situazione".

"Mentre pensavo cosa fare - continua Kojima - andai a parlare con Mr. Kozuki dicendogli che avevo intenzione di lasciare la compagnia. A quel punto mi ha detto 'quando il gioco uscirà e la società avrà qualcosa da dire, parleranno di te, il suo creatore, e di me, che ne ho permesso la vendita. Dubito che diranno qualcosa su altri. Cosa intendi fare? Io sono pronto qualunque cosa accada'. Quando mi ha spiegato quanto era disposto a spingersi oltre, ho preso l'irremovibile decisione di pubblicarlo assieme a lui. Il resto è storia".

Contro ogni avversità, dunque, Konami e Kojima hanno pubblicato Metal Gear Solid 2, divenuto un enorme successo su PlayStation 2. Nel 2021 Metal Gear Solid 2 ha compiuto 20 anni, ed è ancora adesso ricordato tra i videogiochi più significativi di tutti i tempi.