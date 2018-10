Metal Gear Solid 2 e 3 HD sono ora retrocompatibili con Xbox One

Come annunciato da Major Nelson su Twitter, a partire da oggi Metal Gear Solid 2 e 3 HD sono retrocompatibili su Xbox One, permettendo agli utenti della console Microsoft di recuperare due titoli più iconici della serie di Hideo Kojima.

I remaster in alta definizione di Metal Gear Solid 2 e 3 sono stati pubblicati su Xbox 360 nel 2012, come parte integrante della Metal Gear Solid: HD Collection. La raccolta includeva anche Metal Gear Solid: Peace Walker, titolo uscito in origine su Sony PSP, reso disponibile in retrocompatibilità su Xbox One dallo scorso marzo insieme a Ghost Recon: Future Soldier e Axel & Pixel.

A partire da oggi, dunque, Metal Gear Solid 2 HD e Metal Gear Solid 3 HD sono retrocompatibili su Xbox One, permettendo agli utenti della console Microsoft di scaricarli. Se siete già in possesso dei suddetti giochi, vi basterà installarli sulla vostra console e iniziare a giocare, in caso contrario potrete sempre acquistarli sullo Store di Xbox, recuperando due dei migliori capitoli della serie.

Coglierete l'occasione per recuperare i remaster HD di Metal Gear Solid 2 e 3 su Xbox One? Dei due, qual è il vostro capitolo preferito? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo con il tweet di Major Nelson riportato in calce alla notizia.