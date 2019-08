Metal Gear Solid 2, ex Crytek sta ricreando l'intro in UE4 e Ray-Tracing: un assaggio

Vi ricordate di Erasmus Brosdau, ex-sviluppatore di Crytek che ricreò l'introduzione di Metal Gear Solid in Unreal Engine 4 in occasione del suo ventesimo anniversario? Ebbene, è tornato alla carica per riservare il medesimo trattamento all'iconica sequenza introduttiva del secondo capitolo della serie partorita dalla mente di Hideo Kojima.

"The Hudson River, two years ago". Momenti indelebili nei ricordi di un'intera generazione di videogiocatori, fino a quel momento ancora ignari dell'incredibile colpo di scena che li attendeva al termine del primo capitolo di Metal Gear Solid 2. Brosdau ha iniziato a lavorare al remake di quella celebre sequenza, che vedeva Solid Snake camminare sotto la pioggia, gettare la sigaretta, lanciarsi dal George Washington Bridge e atterrare sulla petroliera U.S.S. Discovery.

Sfruttando l'Unreal Engine 4 e impiegando la tecnologia Ray-Tracing, ha per il momento ricreato solamente i primi istanti di quella sequenza, ovvero la panoramica sul ponte e le auto di passaggio. Mancano ancora i momenti salienti, ma è già possibile apprezzare l'elevata qualità grafica messa in campo, con le luci che si riflettono realisticamente sull'asfalto bagnato del ponte e la nebbia che riduce la visibilità sulla lontananza. Giudicate voi stessi guardando il breve filmato allegato in calce a questa notizia. Nel messaggio allegato non manca neppure un riferimento all'ultimo lavoro di Hideo Kojima, Death Stranding. Bridges è sia il cognome del protagonista Sam, sia il nome della compagnia di spedizioni di cui fa parte.