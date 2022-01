Metal Gear Solid 2, l'intro ricostruito in Unreal Engine 5: ecco un primo assaggio

A distanza di oltre 20 anni dalla pubblicazione originale, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty continua a godere dell'ammirazione degli appassionati e ad essere considerato uno dei migliori esponenti della saga ideata da Hideo Kojima.

Dopo aver già provato a trasporre il primo capitolo della serie in Unreal Engine 4, lo sviluppatore ed artista Erasmus Brosdau sta ricostruendo parte di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sfruttando le sorprendenti potenzialità dell'Unreal Engine 5 di Epic Games. Il lavoro, almeno per il momento, si limita a ricreare la sequenza introduttiva dell'avventura di Solid Snake, costituita in gran parte da delle scene cinematiche prive di gameplay.

Brosdau non ha ancora ultimato i lavori e, tramite il cinguettio che trovate più in basso, ci regala soltanto un piccolo assaggio dei risultati ottenuti sinora. Si tratta di pochi secondi di video, tuttavia sembra lampante come la ricostruzione di una sequenza così iconica tramite un engine concepito per la nona generazione videoludica abbia grande potenziale, come del resto ha già dimostrato il remake fanmade di Silent Hill in UE5.

Un tuffo nel passato nella speranzosa attesa che il remake uffiiciale di Metal Gear Solid venga prima o poi annunciato, sebbene le voci che volevano imminente la presentazione del progetto non abbiano trovato riscontri ufficiali ad oggi.