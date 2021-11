Metal Gear Solid 2 e MGS 3 sono stati rimossi dagli store digitali e PlayStation Now

Konami ha annunciato che a partire da lunedì 8 novembre Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 non saranno più in vendita sugli store digitali a causa di alcuni problemi con le licenze di alcuni filmati e video storici d'archivio usati nei due giochi.

La rimozione riguarda non solo i giochi singoli ma anche raccolte e collection che includono i due titoli in questione, Konami fa sapere comunque di essere al lavoro per rinnovare tutti i diritti di utilizzo e le licenze necessarie così da poter rimettere in vendita Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Di seguito la lista completa delle piattaforme interessate:

PlayStation 3

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD Edition

Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Edition

Metal Gear Solid HD Edition

PlayStation Vita

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD Edition

Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Edition

Metal Gear Solid HD Collection

PlayStation Now

Metal Gear Solid HD Collection

Xbox 360

Metal Gear Solid HD Edition 2&3

Nintendo 3DS

Metal Gear Solid Snake Eater 3D

GOG

Metal Gear Solid 2 Substance

NVIDIA Shield

Metal Gear Solid 2 HD per Shield TV

Metal Gear Solid 3 HD per Shield TV

Da notare come la rimozione vada a colpire anche il servizio in abbonamento PlayStation Now, da oggi gli abbonati non potranno più giocare con la Metal Gear Solid HD Collection. Al momento non sappiamo quando i due giochi torneranno in vendita e Konami non ha fornito tempistiche in merito.