Metal Gear Solid 2 Substance in 4K a 60fps: fan crea una splendida Remastered

Secondo un report emerso negli scorsi giorni, Konami sarà all'E3 2023 con Metal Gear Solid 3 Remake, con la compagnia giapponese che sarebbe pronta a riportare in scena la sua iconica serie. In attesa di capire se il progetto diverrà realtà, un fan ha intanto dato nuova vita a Metal Gear Solid 2 Substance.

Attraverso un lungo video su Youtube, NoBigDeal La mostra una versione rimasterizzata della celebre versione potenziata del secondo episodio, che gira in 4K a 60fps tramite emulazione su PC. Il risultato finale è indubbiamente di pregevole caratura, con Metal Gear Solid 2 che sembra davvero al massimo della forma in questa nuova versione seppur amatoriale. Il gioco è stato poi fatto girare tramite una CPU i9 13900K e una GPU GeForce RTX 4090.

La cura riposta dal creatore nella qualità delle textures, con tutto che si muove su schermo in maniera fluida e senza alcuna incertezza, fa indubbiamente sognare e sperare i fan nel vedere prima o poi realizzato un progetto simile da Konami in via ufficiale e su ogni piattaforma, permettendo così di rivivere uno dei più grandi classici della sua storia pubblicato nei primi anni 2000 su PlayStation 2 (e anche Xbox, nel caso appunto di Substance).

Negli scorsi mesi, invece, qualcuno aveva dato vita al progetto amatoriale Metal Gear Solid 2 The Substance of Subsistence, che implementava nel secondo capitolo la telecamera utilizzata per l'appunto in Metal Gear Solid 3 Subsistence.